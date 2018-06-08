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﻿馬場浮世繪——馬會逐步運馬迎從化中心開幕

2018-06-08 列印
  廣州從化馬匹訓練中心開幕之期，距今只兩個半月，馬會昨晨再度作例行運馬綵排，將八匹退役馬運往當地後，下周起會開始派馬進駐當地，這三十五匹馬有作供當地騎馬人日常訓練，另有作測試場地之用，將分批於下周二與周四起程，今後將長期留在從化，不會運回香港。到本月十九日，則會有六匹儀仗馬運往從化，而來自九個將在從化設廄馬房的現役馬匹，則在七月十二日起開始運到從化。

馬場浮世繪
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