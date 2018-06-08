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﻿馬場浮世繪——潘明輝暑期再赴星洲習藝

2018-06-08 列印
  馬季尚有一個多月便結束，馬會正着手安排幾位見習騎師到海外受訓，務求增加他們的經驗及提升個人騎功。據悉潘明輝會前往新加坡受訓約三星期，去年暑期，他已曾在星洲策騎兩周，在四個賽馬日中贏得六場頭馬，包括夥拍「法樂」勝出新加坡三級賽花園城市錦標。另外，黃皓楠則會到德國受訓，追隨當地冠軍練馬師胡拿學藝，已掛靴從練並成績甚佳的薛寶力，到時亦會予以幫助。至於黃俊就因為回港日子尚短，上陣經驗未及兩位師兄，所以暑假將留港工作。

馬場浮世繪
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