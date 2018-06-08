﻿馬場浮世繪——周日沙田入場會員優惠多

日本上場友賽作東0:2不敵加納，攻守表現均令人失望，據報教練西野朗因此決定棄用三後衛陣式。同時，門將川島永嗣等仍對西野朗的世界盃大軍名單有微言，可見藍武士在決賽周前仍問題多多，今晚友賽作客近況大勇的瑞士，恐怕難逃厄運，寧捧主勝。（now618、633台周六凌晨1:00直播） 自從四月上任後，西野朗即在訓練中演練三四二一陣式，但上場友賽兩球不敵加納，呈現了攻不銳、守不穩的問題。有見及此，消息指他將於今晚一戰踢回慣常的四二三一，但上場任右翼衛的鋒將原口元氣坦言，再次變陣令他難適應。 此外，西野朗本月初公佈的決選名單，意外地棄用前鋒淺野拓磨及中場井手口陽介等好手，反而今季...

2018-06-08