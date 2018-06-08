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﻿馬場浮世繪——周日沙田入場會員優惠多

2018-06-08 列印
  周日的沙田賽馬以「會員日」為主題，當天到沙田馬場會員席觀賽的會員及來賓，都可獲贈精美紀念行李牌乙個，而入場會員或沙田會所會員，屆時只須完成簡單登記，將可獲贈價值150元的餐飲禮券。另外，在場內指定商店購物滿888元或1,388元，還有其他優惠。全日戲肉會員盃編為第八場賽事，「星洲司令」馬主黃敏華將任頒獎嘉賓。

馬場浮世繪
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