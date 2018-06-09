﻿丁冠豪坐正開倉

馬會牌照委員會昨召開會議，討論來季練馬師、騎師和副練馬師的陣容，並審批有開牌照。



莫雷拉撤回來季牌照申請的消息於前晚已傳出，除此之外，貝湯美亦沒有提出申請，另外柏寶和杜利萊來季不獲發牌，於是合共四季現役騎師將在季尾後離港，來季填補空缺的是麥偉利和利敬國兩位南非騎師。此外，沈廄副練丁冠豪獲簽發來季練馬師牌照。



沈廄副練丁冠豪來季將獲簽發練馬師照，換言之，前冠軍練馬師簡炳墀三位愛徒葉楚航、徐雨石和丁冠豪都先後獲發牌開倉練馬，對此練馬師沈集成說：「我與丁冠豪合作五年，取得不少成功，我亦一早知道他遲早會升正，如今他終獲發牌，我當然感到高興，並深信他可以取得成功。」



來季副練馬師陣容亦將有大改變，今季摩廄副練王志偉來季將轉往沈廄，另外石廄副練何敬森將轉往鄭廄，而原先鄭廄副練王燦聲則轉投蘇保羅，任其位於從化訓練中心的副練，至於姚本輝的兒子姚浩豐則擢升為副練，當然跟隨其父親工作。



自從前晚傳出撤回來季騎師牌照的消息後，莫雷拉昨晨照常到場工作，他再重申：「這是一個十分艱難的決定，雖然我在港的策騎生涯十分快樂，成績亦滿意，但我一直希望前往日本，經過與家人詳細研究後，我決定接受自己從騎生涯以來另一個重大挑戰，下季轉到日本發展，當然我需要參加日文考試，取得及格之後才能夠在日本全年策騎，所以我需要投放更多時間作好準備，因此，只好放棄香港，始終世事沒有兩全其美。」



南非騎師麥偉利曾在上季季尾階段在港客串，來季他將獲簽發六個月牌照，他表示：「我早前告知香港馬會，無論季尾或下季，只要給我牌照，我樂意立即來港。如今終獲發牌，我當然不會放過機會，希望能取得佳績。」



特約記者：文傑