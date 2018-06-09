  • 2018年6月9日 星期六
  • 27º
  • 90%
熱門： 天文台林燕妮病逝紅磡站工程一響即收線唐琳玲

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——潘頓不因雷神離港留手

2018-06-09 列印
  莫雷拉突然宣布改往日本發展，不少騎練都表示可惜。與雷神合作屢贏大賽的大摩，指騎者是不可多得的人才。沈集成則認為雷神想向世界證明自己是頂級騎師，日後甚至可能挑戰英國。至於正與雷神爭奪冠軍的潘頓，雖同樣感到惋惜，但明確表示不會因此而留手，希望與雷神來個最後對決。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd