  • 2018年6月9日 星期六
  • 27º
  • 90%
熱門： 天文台林燕妮病逝紅磡站工程一響即收線唐琳玲

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——港馬主三駒跑東奔大賽

2018-06-09 列印
  明天澳洲東奔的一級賽雅堅斯錦標，由香港馬會董事楊紹信（「數字遊戲」馬主）、「心得」系吳嵩及「樂滿家」馬主陳卓林等合夥擁有的Home Ground及Home Made將雙龍出海，且看能否奪標。同場還有「高時運」馬主馮永祥的Aquis Farm有份的Lena Mean Machine。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd