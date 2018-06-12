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﻿馬場浮世繪——最受歡迎人馬獎投選開始

2018-06-12 列印
  馬季進入倒數階段，又是公眾馬迷投出自己喜愛人馬的時候，今屆的「最受歡迎馬匹」、「最受歡迎騎師」及「最受香港馬迷欣賞海外馬匹」選舉，由即日起至二十七日接受投票，參加者可登入馬會網頁www.hkjc.com/MPHJ支持心頭好，更有機會贏取五十五吋超高清電視。候選名單已詳列於馬會網頁，此外，馬會多間場外投注處都有活動大使協助投票。

馬場浮世繪
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