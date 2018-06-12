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﻿馬場浮世繪——夏佳理名下新馬英國四捷

2018-06-12 列印
  前馬會主席夏佳理名下的「紅色禮物」，既曾贏出香港瓶，又先後三次在墨爾本盃跑第二，一度是英國賽馬史上贏獎金最多的賽駒，只可惜是在一五年競逐墨爾本盃時受傷，終被人道毀滅。相隔三年，夏佳理的「紅色」品牌終有馬匹接棒。「紅色禮物」的同母弟弟Amazing Red，日前在英國新市場贏得出道以來的第四場頭馬，雖然贏的只是一場二班二千八百米賽事，但練馬師鄧樂普表示，該駒稍後將會出戰高班長途賽，希望循序漸進，可為馬主夏佳理贏出更多頭馬。

馬場浮世繪
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