  • 2018年6月12日 星期二
  • 30º
  • 80%
熱門： 梁天琦特金會神奇劏房羅老太家燕姐

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——騎校招募學員師兄分享經驗

2018-06-12 列印
  馬會見習騎師學校昨日在沙田馬場，舉行賽事見習學員招募的簡介會，馬會賽馬培訓發展委員會高級經理暨見習騎師學校校長陳念慈，在會上介紹新一屆「賽事見習學員」的招募詳情，並勉勵有志投身策騎事業的年輕人，要勇敢追尋夢想。梁家俊亦有出席支持，並詳談其奮鬥史，至於見習生黃俊就講述他由單車運動員轉型為見習騎師的經過。另外，賽事見習學員王俊暉就分享見習騎師學校的培訓詳情。今屆招募的最後報名日期是七月十三日。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd