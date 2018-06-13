﻿亨利AI大激鬥——君子精神 穩中求勝

Round 9



第三場四班1200米



五月中的第八個回合，亨利又輸一場，在十一場決勝的賽事中，已落後於AI二比六，返魂乏術。不過在餘下三戰，亨利揚言要為面子而戰，仍會絞盡腦汁望輸得比較體面，今晚谷戰話「君子精神」屬精挑細選，有信心可扳回一城！



人腦鬥電腦比賽進行了八個回合，上期小弟又輸一仗，真是丟架！目前成績是二比六，由於比賽僅餘三個回合，換言之即使人腦有幸連贏三場，將比數扳至五比六已是極限，敗局經已篤定，如今唯有扯白旗，並不得不向電腦的精明揀馬寫個服字。



雖然小弟敗給電腦成了事實，但遊戲總不能提前完結，現階段的心願只求拉近成績，希望別輸得太過難睇。今次電腦以第三場「帶盈來」出招，此駒隔晚是三十幾倍巨冷，忽然一改過往揀馬風格，不知是否勝局已定，故存心承讓。同場十一匹對手，可揀的牌面馬多不勝數，「你知我意」、「銀亮之星」、「大四喜」等，各有挫敗「帶盈來」之能力，但站在小弟立場，不欲佔取電腦便宜咁失禮，故左思右想一輪後，決定以「君子精神」還招，照計應綽綽有餘。



以馬論馬，「君子精神」跑法彈性，鬥後勁固然厲害，大前仗早段跟前亦得第四，容易適應不同的步速形勢。今仗排一檔起步，同場快馬極多，預計沿途可貼欄慳腳程，直路階段盡情衝刺，際遇必較「帶盈來」更佳。



當然，「君子精神」今仗由韋達執韁，或多或少會打擊信心，不過隔晚賠率逾十個開，計落極為合理與值博。再者，對馬遊戲只求較對手先過終點，按「君子精神」近仗的穩定表現，用來對付「帶盈來」應該毫無難度。



帶盈來 千二啱追



第三場四班千二米賽事，面對亨利揀選的「君子精神」，AI決以冷門「帶盈來」迎戰，務求要再贏一Round，令其面目無光。「帶盈來」此七歲馬的近績，當然比不上近仗連番走近的「君子精神」，惟本身曾在三月中跑過今仗路程，配潘頓殺入三甲末席，證明評分減至落於四班出戰，已有力討價還價。至於翌仗潘頓再騎，「帶盈來」的成績退步，全因躍出笨拙失了先機，未入直路更曾受阻收慢，末段衝刺也曾受擠逼，難以作準。



「帶盈來」上仗出戰田草千四米，前速快而無後勁，再次證明年長後，路程方面宜短莫長，今晚回師谷草千二米屬合理部署。



按馬會的「速勢能量」分析，今仗早段鬥快的馬匹不少，步速至少中等，故「帶盈來」縱排在九檔起步，處境亦不會大差，沿途中疊走在外疊生位，反而有利於直路及早望空追趕。黃皓楠剛於周日賽事贏得在港的第七十場頭馬，已升格大師傅必信心大增，兼有過上仗策「帶盈來」已摸熟馬性，發揮亦會更好。



馬場脈搏