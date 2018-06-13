  • 2018年6月13日 星期三
  • 26º
  • 97%
熱門： 特金會薛家燕梁天琦李日朗被騙3百萬疫苗水貨

日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——鞍歌持續突破

2018-06-13 列印
　　「鞍歌」季初常因排外檔而表現較反覆，但最近已轉穩，前仗谷草千二抽得內檔好位，稍留即能輕勝最近贏馬之「馬功臣」，另一匹蹄下敗將「上海大師」其後亦可加添一冠一亞，足證有三班中上級水準。剛戰可能休息期不夠多而表現稍回落，但仍能保住接近之季軍，鄰近兩匹對手「騰龍超影」和「紅星」再出俱可提升名次，走勢尚好。今次稍休五星期，休息期較長，本身年僅四歲，正大熟當打，且仍在進步中，再排好檔，沿欄前置賺形勢後有力持續突破。

　　「話得事」細馬缺課後操足再出，久休有以逸待勞之利，排檔適中，屬爭勝分子。「燈胆精英」能在田草千四米入位，轉場遇較弱對手，有望能打疊追入前兩名。「醉多福」便是轉到此場地而征服三班，但勝後遇對手增強，且排檔外移，作配較安全。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd