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﻿翠絲過兩關——航天勇將奇真

2018-06-13 列印
　　「航天勇將」根本是谷草馬，近兩次出戰沙田草地及泥地賽雖告落第，但根本不可作準。今次回師勝途，應是出擊箭頭所在，隔夜見牠居然分頭不俗，更覺有捧場價值，可以再追。

　　第二場當中，「勇駒」及「奇真」都是由三班降下，不過前駒出自近期搏殺手風欠順的賀賢馬房，加上必是熱門，論值博率實在不及後駒。霍利時剛周日起孖而回，馬房當旺，今次「奇真」有幸補出爭首本路程，可坐位望贏。

珊翠絲
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