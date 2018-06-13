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﻿伊仁絮語——友風子雨放冷箭

2018-06-13 列印
　　第二場「華美之寶」班底較高，雖然上仗出爭沙田千四未能構成威脅，但其實牠賽前曾缺課，操練不太完整，負於「勝利專家」跑第七，表現已佳。反而上賽後備戰工夫充足，狀態比前進步，今仗由剛贏夠七十場頭馬升格為大師傅的黃皓楠策騎，仍獲三磅優惠，並排在有利的四檔，而且前置馬「盈豐駿駒」及季初曾以一放到底姿態取勝的「歐洲之星」均排外檔起步，令「華美之寶」的形勢更理想。

　　第五場「友風子雨」來港後三戰均告敗陣，不過上仗展露出頗佳的前速，但由於排位欠佳，結果與最近贏馬的「叫關健康」快放兩段後，直路上便乏力墮退。查該賽水準甚高，頭馬「妙算達人」翌仗跑二班賽僅以短距離見負，而「錶之太陽」再出已補中。雖然「友風子雨」從未在跑馬地出賽或試閘，但出自「羅馬聖君」的子嗣，普遍均擅跑窄場，如「鐵胆龍」、「開心駿馬」及「金童」等駒均在谷草取得佳績。本身上仗試準前速，今仗排位得宜，有力爆冷入位。

Ian
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