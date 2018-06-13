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﻿健談馬事——銀亮之星換人可勝

2018-06-13 列印
　　第一場「心中有善」季內只跑一次五班賽，即大前仗五班同程，配貝湯美慢放入Ｑ，不敵「港林福星」，壓倒「金童」與「金碧旺旺」，今次回降五班，用黃俊減十磅，還有運遇到無前領馬的局面，擺前順放，博無超過兩匹對手追過牠。

　　第三場「銀亮之星」近仗由潘明輝落場，塞車、內閃、兜大彎，全都出現過，上次輸步速、兜大彎，直路遲遲無法平衡，真正衝約一百米，衝勢拍住再出補中的「傳奇」，表現比前入Ｑ勁得多；今次換上擅打右手鞭的蘇狄雄，韁繩操控，與打左鞭的潘明輝，騎法不同，人馬透過最近晨操一連串溝通，對蘇狄雄有信心，只要跑好些已夠贏。

子健
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