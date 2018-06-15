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﻿馬場浮世繪——皇家雅士谷賽期賽事 下周轉播來港受注

2018-06-15 列印
  香港賽馬會將於下周即場轉播英國皇家雅士谷賽期其中四個賽馬日的賽事來港供馬迷欣賞，並設立彩池接受投注。首個轉播賽馬日為六月十九日星期二皇席錦標賽馬日。

  皇家雅士谷賽期於六月十九日星期二揭開序幕，當日共上演三項一級賽，其中包括皇席錦標。接着是六月二十日星期三賽馬日，以一級賽威爾斯親王錦標為重點賽事。雅士谷金盃則是六月二十一日星期四賽馬日的主要賽事。賽期最後一天是六月二十三日星期六，當日的焦點是一級賽鑽禧錦標。

馬場浮世繪
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