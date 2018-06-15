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﻿馬場浮世繪——明月千里赴日備戰寶塚

2018-06-15 列印
  摩廄「明月千里」於昨晨運往日本大阪，預備參加下周日阪神競馬場舉行，途程為二千二百米的國際一級賽寶塚紀念。今次是首次有香港馬匹在關西地區馬場出賽，亦是首次有香港馬參加寶塚紀念。

  「明月千里」將先在距離大阪少於一小時車程的檢疫營接受檢疫，至下周中便轉往阪神競馬場接受操練，正式備戰該場大賽。

馬場浮世繪
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