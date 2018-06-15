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﻿張氏理論——頂磅下降 大勢所趨

2018-06-15 列印
  澳門平地賽馬於廿九年前開始，當時以香港賽馬模式為主，再加入些較新穎的制度，包括五天前報名，而負磅方面，香港最輕磅當時是一一六磅，但澳門已定為一一四磅了。不過，香港磅位於九十年代開始不斷調低至目前之一一三磅了，反而澳門近年將最低磅改回一一六磅，因為騎師數目不多，多位騎師只可造一一七磅也。

　　此外，於六十年代香港頂磅是一五四磅，馬王級超頂磅更是一五九磅，因為當年的馬匹質素甚低，馬匹根本跑得不快，負重影響較小，不過負磅上限在過去廿三十年不斷下降，曾一度是一百四十磅，未幾是一三七磅，近廿年才是一三三磅，因為馬匹速度愈來愈快了。而澳門馬會保持一三三磅為一般頂磅，近年更將千八米及以上途程改為一百三十磅了，確是德政。無疑，頂磅降低，意味不少低分馬要蝕磅上陣，但蝕分馬於澳門之演出甚好，反而港方甚少蝕分馬上陣。

張福元
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