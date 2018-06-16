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﻿勝在有方——團結精神有力出頭

2018-06-16 列印
　　「團結精神」前仗登場於直路一千米得亞軍，原來水準甚高，頭馬「好運多贏」其後可在三班兩度上名，蹄下敗將「神威敖翔」和「惜多福」其後均能勝。再出轉到田草千二，難度頗高，在C+3跑道沿途走二疊，仍能氣走再出可輕勝之「好好彩彩」，又交出四班頂水準，同屬年輕PPG精英，難怪雷神肯再騎。上了寶貴一課後，今隔近四星期才跑，逾千一磅之大馬體重保持，季內只跑兩仗體力應夠強。看內側快馬不算多，內疊跟好位後有力出頭。

　　「勝利歡星」季內一出即在三班千二狂勝，原本實力比一般三四班升降機高得多，可惜其後體重不斷下跌才走樣。今喜見體重回升，落班用當紅之黃皓楠減磅，如能切入二疊便可欺凌弱旅。「帝豪寶貝」剛戰走外疊仍能氣走曾在三班多次上名之「最驫」，反映減分已夠多，排檔內移可像廄侶「瀟灑王子」般打疊入圍。

方駿暉
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