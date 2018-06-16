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﻿翠絲過兩關——紅衣優駿悅裕

2018-06-16 列印
　　筆者一早認定「悅裕」根本非四班可留，前仗贏馬後，上仗即被捧成大熱，最後只追回一席第四，只因韋達在直路初有點托大所致。今次增程跑千六，理應更合其後追性能，希望近日神勇的韋達發揮得宜，有望再捷。

　　「紅衣優駿」上次休後復出爭一哩，居然選擇擺明自領，根本非擅長跑法。熱過身後，今次再攻田草千六，理應演出會更好。雖然廄侶「精明才子」實力也強，可是前駒賠率較有分頭，相對值博率更高。

珊翠絲
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