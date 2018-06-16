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﻿伊仁絮語——綠尚飛馳收復前失

2018-06-16 列印
　　今期出爭頭場的「正陽清風」，早於一六年由姚本輝在殷利殊優質拍賣會以九萬五千澳元購入，按兩線血統，料此駒日後可應付較長途程。「正陽清風」於今年二月才正式開操，先後兩試大閘，首次試閘沒有特別走勢，但於三星期後出試泥閘，早段擺前競跑，末段猶有餘勁，僅負於「精算閃擊」而壓倒三級賽頭馬「首映」，進步頗多。今仗主要對手是上仗贏馬的「霸勝」，但後駒今次負重磅，或許會構成壓力，在賠率懸殊的情況下，進步中的「正陽清風」較值博。

　　除了「正陽清風」有力為姚廄爭功外，第四場「綠尚飛馳」亦是爭雄分子。此駒上仗首度增程至千四米，臨場被捧成大熱，然而陣上際遇欠佳，直路上取位又欠順，最終負於最近連捷的「勝利專家」。汲取了一場實戰經驗後，對於質新馬賽幫助甚大，今仗若際遇轉佳，可望收復前失。

Ian
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