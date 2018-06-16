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﻿健談馬事——駿風馳一定要買

2018-06-16 列印
　　第二場「踏雪名駒」由田泰安換上莫雷拉，復爭唯一贏馬路程，抽二檔，條件轉變後，雖多數會變熱門之一，然而同場對手要讓牠磅，掛頭牌的「天賜寶」讓牠廿磅，同是熱門，實力卻相差不遠，大家無理由唔識揀。

　　第九場「駿風馳」前仗贏千六，賽前筆者有介紹，上仗大幅增程至二千，存在相當大難度，無追買，牠卻再一次以真正落場表現證明給我看，本身真是超班馬。細看此駒復課操練，壓逼程度不減反增，搏開好開仍再安排試大閘，此課旨在考眼罩，毫不介意在後跟跑，加上對其狀態早已具備信心，今仗改爭千八，排外檔對其影響不大，除非臨場出現極不利追偏差，否則一定要買。

子健
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