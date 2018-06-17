﻿雷神潘頓各贏三W 歡樂一生爆冷捧盃 蘇偉賢今季首演帽子戲法

蘇偉賢昨日憑「團結精神」、「承你所願」及「同得福」贏三W，羅富全則憑「精明才子」及「歡樂之光」起孖。而莫雷拉和潘頓亦分別各贏三W，但前者在其他場次累積的位置較多，最後成為騎師王。其餘伯廄「歡樂一生」在黃皓楠胯下爆冷W，奪得香港傷健策騎協會盃。



蘇偉賢昨日憑「團結精神」、「承你所願」及「同得福」贏馬，季內首次中三元，練者賽後說：「『團結精神』的馬主本來去俄羅斯看世界盃，但我早前已告訴他，今仗勝望壓一，並已卜定莫雷拉壓陣，所以馬主最終更改機票延遲離港，如今終於一家大細齊拉頭馬。此駒其實頗有能力，近仗只敗在對手太強，我會視乎情況再決定是否讓牠季內再戰。『承你所願』近仗都跑得好，今場唯一擔心是排外檔，幸好賽事步速夠快，令其後勁可盡情發揮。此馬身居第四班有優勢，評分可以繼續上望。『同得福』加眼罩後演出穩定了，今仗唯一擔心是排外檔，臨場吩咐雷神盡量搶放，結果成功勝回一仗。」



而為「團結精神」及「同得福」報捷的莫雷拉，另以「飛雲騅」食頭胡，全日取得三冠四亞一殿，最終成為騎師王。後駒練者麥菲文則說：「『飛雲騅』的演出一仗比一仗進步，今場更打開勝門，其幕後曾因季初行馬機事件而損失馬匹，今場頭馬可算補償，論馬下季應該會更成熟。」



至於潘頓昨日亦贏三W，其中「天賜寶」險勝，羅廄「精明才子」及「歡樂之光」則包辦第八口孖寶。前駒練者徐雨石說：「『天賜寶』上仗有對手在旁拍住，所以走勢欠佳，今次能夠獨自在前領放，正正合乎馬性發揮，沿途順走下便一放到底，希望牠下季更加成熟吧。」



練者羅富全則表示：「『精明才子』今仗贏得很辛苦，只是早段步速快，所以令其掄元時間看似很快，由於今場是硬仗，因此牠應該會唞暑休息了。『歡樂之光』上仗初戴眼罩，早段走來有點急，但有了一次經驗後，今場即進步良多，再者潘頓騎功好，自然知道如何發揮。」



此外，昨日的香港傷健策騎協會盃由「歡樂一生」奪得，練者高伯新說：「老實說，如果計馬匹實力，我真的不認為『歡樂一生』今仗能夠擊敗取勝，但牠向來跟黃皓楠特別合拍，而且休後跑新鮮感演出最佳，即使排九檔欠佳，黃皓楠卻能聽從策騎指示，沿途維持馬匹步韻，轉彎時已奠定勝局，發揮相當出色。」



另一方面，早前已上岸的賀賢，昨日憑「亮先生」取得今季第十六W，正式達標，練者賽後說：「『亮先生』早前贏馬拼搏甚勁，所以再出演出未能持續，上場更因健康問題退出，幸好牠趕及痊瘉，今場順利再贏一場頭馬，至於季內會否再跑，要視乎賽後狀態如何，而升上二班後將考慮增程跑千二米。」



而鄭俊偉則憑「總統至上」取得今季第十四W，尚欠兩場頭馬才達標，練者賽後指：「『總統至上』今仗取勝有賴多項有利條件，包括負輕磅、排檔好及減分已多，當然蔡明紹的發揮亦應記一功。」



記者：文傑、亨利