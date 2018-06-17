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﻿馬場浮世繪——羅廄孖寶齊破紀錄時間

2018-06-17 列印
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　　羅富全昨憑「精明才子」及「歡樂之光」包辦第八口孖寶，而且因為昨日天晴地快，普遍頭馬時間都較標準為快，令羅廄這一對頭馬都打破班際時間，前駒在二班千四米賽事破紀錄，而後駒則在三班千八米大勝。

至於羅富全今季已累積五十九場頭馬，更勝其師父蔡約翰當年首季開倉的五十八W，可謂青出於藍！不過，羅富全賽後仍保持謙虛，他表示當年賽期較現時少，所以自己的成績不代表特別出色。個人一直盡力而為，從沒有想過能有如此佳績，要多謝馬房手足的配合及支持。

馬場浮世繪
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