﻿馬場浮世繪——莫雷拉頭胡贏七百W

早前坊間議論梁天琦因暴動罪被判六年的刑期，有些人找回一九六七年暴動時，部份參與者被判一、兩年刑期的報道，就認為如今對梁天琦的判刑過重。然而，這種「剪報看歷史」，完全抽離了現實。 一九六七年，我只有五歲，正在讀幼稚園，但對於當時發生的一些事情，印象仍然深刻。那時的本地左派受到內地文化大革命的刺激，加上在香港長期受到港英政府的壓迫，就發起暴動抗爭。 當時我們家的街口有一個賣油炸鬼的排檔，一名中年大叔天天在檔口賣「油炸鬼」，我每次經過排檔，都會被油炸鬼香氣所吸引。那名中年大叔大約三、四十歲，赤膊工作，相當精壯。他有一個兩、三歲的女兒，經常坐在排檔，傻乎乎地看着爸爸賣油炸鬼。 就在...

2018-06-16