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﻿馬場浮世繪——莫雷拉頭胡贏七百W

2018-06-17 列印
　　莫雷拉與潘頓正爭奪冠軍，雖然暫時形勢落後，但前者顯然未盡放棄，所以昨日一開場，即憑「飛雲騅」先拔頭籌，而此場頭馬也是雷神在港第七百W，對於快將離開的他自然別具意義。

馬場浮世繪
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