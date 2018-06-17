馬場浮世繪
馬場浮世繪——承你所願部署生日賀禮
食肆應睇波潮狂吸客 世盃餐熱賣 火鍋也「加時」
世界盃踏入第三日，適逢周末連接父親節及端午節公眾假期，勢必牽起全城睇波熱潮！酒吧連日爆滿外，茶餐廳、火鍋店及大排檔等亦吸引不少球迷光顧，部份設最低消費但不設用餐時限，讓球迷可直落觀賽，預計整體生意額可...
2018-06-16
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成都任食火鍋店被「食到執笠」
四川一間火鍋店本月一日推出一百二十元人民幣會員卡任吃火鍋一個月的推廣活動後，民眾蜂擁而至，結果不堪虧損，十一天後宣佈停業，老闆更孭得一身債。 據內地媒體報道，火鍋店位於成都市錦江區，去年底開業，生意一般。該店的五名股東為了力挽狂瀾，本月一日推出只要花一百二十元辦理會員卡，就能在一個月內憑卡任吃火鍋的優惠，希望能讓火鍋店起死回生。結果每天客流量都超過五百人，一直排長龍，火鍋店也因此被「食到執笠」，老闆之一的蘇哲指目前已負債五十萬人民幣（約六十二萬港元）。
2018-06-16
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關係已獲第一家庭接受 特朗普長子戀上女主播
美國總統特朗普長子唐納德剛於今年三月與妻子瓦妮莎分開，即火速和霍士新聞台女主播吉爾福伊爾熱戀。兩人的關係已獲得特朗普和第一家庭其他成員接受。 唐納德和瓦妮莎於今年三月宣佈分開，結束十三年的夫妻關係。短...
2018-06-16
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康樂園盡享綠色生活
擁有舒適環境是不少人置業首要條件，今次介紹的大埔康樂園，自成一隅，四周清靜，私隱度高。市場現時約有50個放盤，今次帶大家參觀其中一座雅裝洋房，實用面積1214方呎，連約1000方呎大花園，盡享私人綠色...
2018-06-16
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貿戰烽煙再起 恒指三連跌
中美貿易摩擦再現暗湧，美國據報即將公佈向中國進口貨品徵收關稅清單，投資者在端午節假期前取態審慎，傾向沽貨。內地A股低收，港股尾市跌勢加劇，恒指收報30309點，跌130點，連跌三日累跌794點，大市成...
2018-06-16
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抗重壓 誓破「冰」 球王君臨
阿根廷在一四世界盃，以及近兩屆美洲國家盃俱屈居亞軍，隊長美斯仍未打破國家隊錦標荒，今屆很可能最後一次出戰世盃決賽周，該國名宿辛尼迪坦言累積下來的壓力會令此子吃不消。不過，這名三十歲球王強調，多年經驗讓自己可頂住千斤壓力，今晚D組首輪領軍在俄羅斯莫斯科斯巴達克球場擊敗冰島，取開門紅。（ViuTV99、now616、618台今晚9:00直播） 美斯○五年起入選阿根廷國家隊，一一年更接過隊長臂章，可惜多年來均與錦標無緣，近三次大賽更屈居亞軍。該隊一四世盃決賽加時不敵德國，一五及一六美洲盃俱被智利氣走，他在這三場終極戰表現平平受到各界批評，該國名宿辛尼迪指三次失利的陰影累積下來，擔...
2018-06-16
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家庭用品開倉 精明入廚樂
作為精明的家庭主婦，必要跟隨Zoey到「煮飯仔」掃開倉用品，皆因今次優惠包括家品、電器、廚具及食譜，品牌及產品種類眾多，可以一次過慳更多！ 「煮飯仔」舉行開倉大優惠，精選優惠貨品包括Rogic朗見T2...
2018-06-16
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開騷化身「降兩度」 軒仔少女心爆發 騷玉腿艷驚紅館
一連六場《HINSIDEOUT 張敬軒演唱會》前晚在紅館揭幕，張敬軒事前揚言在個唱中形象百變，前晚首場找數反串「降兩度」、港姐、港女等，盡情展露「少女心」的他更穿上熱褲大騷為個唱剃淨腳毛的「美腿」，為...
2018-06-16
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巴士的點評——一個「滾油淋幫辦」的故事
早前坊間議論梁天琦因暴動罪被判六年的刑期，有些人找回一九六七年暴動時，部份參與者被判一、兩年刑期的報道，就認為如今對梁天琦的判刑過重。然而，這種「剪報看歷史」，完全抽離了現實。 一九六七年，我只有五歲，正在讀幼稚園，但對於當時發生的一些事情，印象仍然深刻。那時的本地左派受到內地文化大革命的刺激，加上在香港長期受到港英政府的壓迫，就發起暴動抗爭。 當時我們家的街口有一個賣油炸鬼的排檔，一名中年大叔天天在檔口賣「油炸鬼」，我每次經過排檔，都會被油炸鬼香氣所吸引。那名中年大叔大約三、四十歲，赤膊工作，相當精壯。他有一個兩、三歲的女兒，經常坐在排檔，傻乎乎地看着爸爸賣油炸鬼。 就在...
2018-06-16
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雷神潘頓各贏三W 歡樂一生爆冷捧盃 蘇偉賢今季首演帽子戲法
蘇偉賢昨日憑「團結精神」、「承你所願」及「同得福」贏三W，羅富全則憑「精明才子」及「歡樂之光」起孖。而莫雷拉和潘頓亦分別各贏三W，但前者在其他場次累積的位置較多，最後成為騎師王。其餘伯廄「歡樂一生」在...
2018-06-17
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