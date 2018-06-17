  • 2018年6月17日 星期日
  • 29º
  • 78%
熱門： 空少命危梁天琦消委會陳家樂一地兩檢

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——承你所願部署生日賀禮

2018-06-17 列印
Previous Next

　　蘇偉賢昨日憑「團結精神」及「承你所願」包辦第三口孖寶，賽後練者透露，後駒是刻意部署在昨日上陣，因為馬主女兒剛好生日，希望可以為其送上壽禮，而最終亦承其所願。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd