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﻿馬場浮世繪——黃皓楠取得升格後首W

2018-06-17 列印
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　　近期手風不俗的黃皓楠，早前成功贏夠七十場頭馬升格大師傅，目前上陣雖只獲減三磅，但旺勢仍持續，昨日便憑「歡樂一生」贏馬，取得升格後首場頭馬，而此駒今仗捧走香港傷健策騎協會盃，亦是騎者季內第一次在沙田賽事捧盃。

馬場浮世繪
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