﻿馬場浮世繪——陳家禧回港指日可待

黃皓楠早前策「洪荒駿駒」贏出個人在港的第七十場頭馬，已升正為大師傅。因此，現役見習生只餘下巫顯東、潘明輝和黃俊，其中屬十磅仔的只有黃俊。據馬會以往做法，估計亦會先待黃俊贏夠二十場頭馬升格減七磅後，才會考慮召回在海外受訓的見習學員，並發牌在港出賽。而目前幾位在海外受訓練的學員中，就以陳家禧首先回港的機會最大，他先在紐西蘭受訓兩年贏得四十九場頭馬，繼而於去年十二月中旬轉往南澳洲學藝，至今亦已贏出四十七W，外間對其評價甚好，相信下季返港上陣的機會甚大，但正式時間則有待牌照委員會決定。



馬場浮世繪