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﻿馬場浮世繪——威爾斯親王錦標有特色

2018-06-20 列印
繼昨夜皇席錦標賽馬日後，馬會今晚會繼續轉播英國皇家雅士谷賽期，戲碼是威爾斯親王錦標賽馬日的六場賽事，全日唯一的一級賽威爾斯親王錦標。此賽途程為一九九三米，由千禧年升格為一級賽計起，過去十八屆賽事，有十五匹冠軍曾在之前贏出一級賽；另外過去的二十屆頭馬，有十九駒先贏過二千米賽事。今場七匹參戰馬中，就只有「金庫神偷」和「鷹爪刀」具備上述兩條件，值得特別留意。

馬場浮世繪
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