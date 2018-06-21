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﻿馬場浮世繪——鋒芒畢露空馬狂奔四圈

2018-06-21 列印
　　賽馬培訓發展委員會馬房的合共三十五匹馬，已分兩批於上周二及周四從港運抵從化訓練中心並安頓好，賽馬業務及營運總監利達賢昨早親自檢視訓練中心各項訓練設施，以及監督馬匹的操練情況，大表滿意︰「訓練中心環境寧靜，設備一流，馬匹與員工都甚適應。」首批現役馬將於七月中運往從化訓練中心，而新季開始，將有九位練馬師在從化及香港兩地設廄。訓練中心將於八月廿八日開幕。

馬場浮世繪
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