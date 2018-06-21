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﻿馬場浮世繪——上簽馬主捨征韓寧留港

2018-06-21 列印
　　沈廄 「上簽」今季五戰泥賽未嘗一敗，上場勝後，沈集成已表示有意安排牠於今年九月遠征韓國，出戰韓國短途錦標，惟昨晨收操後，練者透露與馬主研究後，對方屬意讓愛駒留港爭功，即使未必有合適的泥賽上陣，亦會報跑草賽望交出成績，因此遠征計畫已擱置。 「上簽」周日會再次出戰最拿手的泥地千二米，目前狀態仍勇，當然有機會爭取季內第六場勝仗。

馬場浮世繪
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