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﻿馬場浮世繪——明月千里無懼十三檔

2018-06-23 列印
  練馬師大摩昨晚抵達大阪後，昨晨到阪神競馬場督操，觀看「明月千里」由助手在草地跑道慢踱兩圈，課後練者表示，「明月千里」來日的過程順利，到埗後飲食情況正常，目前健康狀態良好。對於該駒排在十三檔，大摩則表示二千二百米起步點在直路最尾位置，參賽馬應該有足夠時間找到空位，而鞍上人布文曾勝日本盃，熟悉日本賽事模式，所以臨場將交由騎者發揮。

大摩接着提到，「明月千里」今仗將配戴羊毛面箍上陣，但他們將利用日本馬會賦予的權利，如果馬匹到達起步點後，發現馬兒煩躁不安或難以控制，便會將之除去，務求該駒可以臨場發揮出最高水準。

  「明月千里」雖然曾流鼻血且在復出一役表現一般，但始終是上季香港馬王兼最佳長途馬，所以當地傳媒不敢太過輕視，預測牠是十四倍半冷門。

馬場浮世繪
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