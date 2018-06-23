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﻿馬場浮世繪——鄭維志博士退任馬會董事

2018-06-23 列印
  香港賽馬會昨日宣布，鄭維志博士 GBS JP由於在本月屆遴選會員退休之齡，因此已退任馬會董事局及慈善信託基金成員。新任董事將於2018/19年度馬季開始前舉行的會員週年大會上選出，以填補因鄭博士退任而騰出的空缺。

馬場浮世繪
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