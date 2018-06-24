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﻿勝在有方——加州議長持續突破

2018-06-24 列印
　　「加州議長」外地五戰得一W四P，全入三甲，上季來港初期，頭四仗也入圍，當時已有忠心鐵馬之賽績模式。再出跟四歲精英跑經典盃千八米，步速超快跟得急，也能得第五名，表現比賺盡快步速之季軍「四季旺」出色，同樣有頂班一線潛質。可能此役損耗太多，其後徘徊未進。今季閹後初期亦不算好，但早前加戴眼罩後三戰草地非冠即亞，確認重踏正軌。剛戰千四段段快跟，本身頭一千米造58秒21，仍能輕取翌戰狂勝千六米之「中華盛世」，重現頂班中上級威力。今次隔個多月才再出，銳勢和體力比幾匹重磅馬好，有馬擔票而排檔更安全，二疊跟好位後可持續向上突破。

　　「勝得威」大前仗在超慢步速下能以終極時速21秒19衝得季軍，慢步速鬥爆一段優為之。跑法機動之馬不怕快馬少，但要讓前駒十六磅，只作副選。

　　「澳斯卡」上屆千四贏馬姿態確強勁，且負磅差距比「勝得威」有利，季內用得不算多，但剛戰表現稍不及上季，三倍以上才值博W。

方駿暉
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