﻿翠絲過兩關——美麗寶貝及時行樂

最近聽到很多僱主抱怨，說請人很難。不但有經驗的員工難請，就算係剛從大學畢業的新人，也不容易請得到，請得好。 僱主傳來的都是一些零零碎碎的印象，其中一個感覺是整個社會中產化，令年輕人的就業態度變得比較鬆散，畢業之後也不會馬上找工作，會先去旅遊一、兩個月再慢慢打算。另一個普遍現象是上班一段時間，便覺得很辛苦，在沒有甚麼特別理由的情況下，辭職不幹。更有甚者，是家長也鼓勵他們這樣做。 最近聽到一個小故事，有一名四大會計師行，即所謂Big 4的老闆，當年他剛出道的時候，遇上埋數的旺季，晚晚做審計做到凌晨兩、三點才回家，也視作等閒。今天他的孩子會計畢業，加入了他的公司。他見到孩...

2018-06-23