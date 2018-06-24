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﻿翠絲過兩關——美麗寶貝及時行樂

2018-06-24 列印
　　李易達馬房還欠三場頭馬才達標，今次共派七駒上陣，準備大搏殺格局。當中第五場「及時行樂」自贏馬後，連續七仗攻谷草及田草一哩均只能接近，今次變招轉跑千四米，或有驚喜。反正同場對手只有兩匹贏過同程，水準並不算高，潘頓肯再騎，可再給予機會，一於再追多次。

　　尾場「以奇用兵」賠率一枝獨秀，但看其上仗贏馬姿態，已不及過往輕鬆，今回或有滑鐵盧的可能。「美麗寶貝」肯定仍有上升空間，今次負磅甚輕，不無贏馬的可能，值博率也更高。

珊翠絲
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