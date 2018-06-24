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﻿伊仁絮語——樂多福草地爭功

2018-06-24 列印
　　第二場「樂多福」上季在泥地短途入Q，可惜今季苦戰八仗均未能上名，演出令人失望。但這匹出自「紅元素」的四歲馬，對上兩戰均所負不遠，早前亦在谷草交出一定的競爭能力，而且評分亦已下調不少。始終本身質素較新，同父馬「駿皇綵」及「紅星」均曾一季多捷，論其型格及陣上表現，現居五班應極具威力。

　　第四場「機緣再現」於此組班底最高，泥地千二成績亦突出，雖然三月時因晨操後鼻孔流血而被逼休賽，但其後試閘走勢不俗，僅負於較高班次的「澳斯卡」，表現尚佳。此駒過往曾在三班泥地賽擊敗「老友記」、「左右逢源」及「霸氣」等佳駟，今仗由黃皓楠壓陣，負磅不算重，計實力絕對有取勝。冷門可留意曾在泥地展露速度的「鱷臨天下」。

Ian
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