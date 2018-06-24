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﻿健談馬事——韻妙星一定再買

2018-06-24 列印
　　第六場「韻妙星」這類季尾起飛的壯年馬，升班基本上阻力不大，更何況這次所遇的三班對手，數到最叻，也不過是「美麗寶寶」、「佳知武仕」及「勢必跑」，其餘季內全未在三班上名，本身挾強勁勢頭，兼受讓八至十二磅，除非場地起變化，否則一定再買！

　　第九場「藍天堡馬」只要休息足夠，出戰泥地千二便具惡氣。這次休息超過個半月，埋門以拍跳替代，與慣常會安排的試閘，效果大致相近，這次縱使要負頂磅，兼且面對「估惑」與「上簽」，然而同場有「實力飛駒」等快馬，預計會遇偏快步速的機會頗大，除非場地極不利追，否則絕對有權殺低上述兩匹熱門。

子健
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