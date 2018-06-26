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﻿馬場浮世繪——丁冠豪設廄位置未定

2018-06-26 列印
  位於沙田馬場停機坪後面的賽馬發展培訓委員會馬房，早前將原先養在該處的馬匹運往從化訓練中心後，現已進行裝修工程，稍後會交予來季開倉的丁冠豪作臨時辦公室，待下月馬季結束，他開始接收馬匹來投時，馬兒亦會先被安置在該處。至於最終設廄位置，有傳會是奧運馬房，但馬會兼實未有定案。此外，丁冠豪將於今早晨課後，在馬會安排下會見傳媒。

馬場浮世繪
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