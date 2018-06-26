  • 2018年6月26日 星期二
  • 30º
  • 75%
熱門： 張智霖世盃狂熱沙中線元朗天橋七一遊行

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——霍利時三代攜手贏馬

2018-06-26 列印
  霍利時於剛周日賽事雖交白卷，但其實亦有頭馬收穫。事關上星期六在南非的Scottsville馬場，一匹屬其名下而由他父親霍奧文訓練，並由霍利時的十六歲兒子Luke策騎，名為Autumn Rain的馬匹勝出，締下一個三代同堂合力贏馬的佳話。而Luke在當地的表現廣獲好評，未來肯定不愁寂寞。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd