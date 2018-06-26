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﻿馬場浮世繪——選最受歡迎人馬明晚截票

2018-06-26 列印
  本季的「最受歡迎馬匹」、「最受歡迎騎師」，以及「最受香港馬迷欣賞海外馬匹」選舉，將於明晚十一時五十九分截止投票，想助自己心儀人馬當選而未投票者，當須把握最後機會，更有機會贏取豐富禮品，頭獎是價值逾兩萬九千元的五十五吋超高清電視。

  「巴基之星」在最受歡迎馬匹選舉中得票逾六成，遠遠拋離第二位的「美麗傳承」。最受歡迎騎師方面，莫雷拉得票五成一，暫時領先獲三成一選票的潘頓。澳洲馬后「雲絲仙子」在最受香港馬迷欣賞海外馬匹的得票，亦是一枝獨秀，比應屆香港瓶得主「高地之舞」多逾四成選票。

馬場浮世繪
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