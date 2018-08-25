﻿田泰安欣逢巴基之星

昨晨沙田馬場舉行五組泥地試閘，多匹擬於下周日開鑼戰或之後幾個賽馬天出賽的馬匹均有參加，極具參考價值。其中勝出第一組試閘的方廄「川河尊駒」（小圖），已決定報名參加開鑼日的特首盃，並交由潘頓主轡；另外田泰安策騎同組的「巴基之友」試閘後，已確認獲得與該駒同主馬「巴基之星」的帥權。



田泰安和練馬師告東尼上季只合作十二次，僅勝出一場頭馬，但騎者昨晨不但獲告東尼提供「巴基之友」試閘，其後更獲得證實，廄侶上季最受歡迎馬匹「巴基之星」的帥權也交他手上，在十月二十一日將出戰二級賽東方錶行沙田錦標，對此田泰安坦言感到驚喜及相當榮幸，是開鑼前得到的最好消息。



「起初我只收到告東尼的來電，謂有一匹馬交予我策騎試閘，我當然立即應承，但直待至試閘名單公布後，我才知道是『巴基之友』。今（昨）晨此駒全程走勢良好，我對牠的表現十分滿意，想不到試閘後收到另一喜訊，就是稍後可策騎『巴基之星』出賽，實在令我感到十分振奮。在此我要衷心感謝馬主和告東尼的信任及支持，我一定會全力以赴，為馬兒爭取最佳成績。」



川河尊駒及鋒而試



另一方面，潘頓於今年五月夥拍「川河尊駒」在新加坡克蘭芝馬場贏出克蘭芝一哩賽之後，馬兒回港後一直沒有再上陣，但踏入八月，此駒操練明顯加強，上周日潘頓策騎該駒試草地後，昨晨再夥拍牠試泥閘，雖然牠早段守在後列，但末段輕鬆上前越過對手，以一馬位之先勝出，潘頓認為馬兒狀態進展甚佳，已屆及鋒而試。潘頓說：「當初我知道『川河尊駒』報跑特首盃也感到意外，畢竟我上季策騎牠贏千六米，跑千二米可能嫌短，但牠上季初於此程只落後『平湖之星』跑第二，如今休後復出有足夠新鮮感，跑稍嫌短的途程亦應該可以勝任。何況就我所知，『發盈喜』亦已報名出賽，所以預期早段步速應會頗快，『川河尊駒』便有望從後趕上。再說，『川河尊駒』今課試閘走勢良好，狀態正逐步臻勇，希望牠會為我帶來今季首場盃賽頭馬。」



特約記者：文傑