  • 2018年8月26日 星期日
  • 31º
  • 62%
熱門： 登革熱O camp許金山亞運高鐵

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——日本世界星級騎師賽武豊暫領先

2018-08-26 列印
  二○一八年世界星級騎師大賽，昨日在日本札幌競馬場揭開序幕。代表香港角逐今屆世界星級騎師大賽的史卓豐，雖然在首兩關賽事中均未能贏得頭馬，但仍有機會後來居上。經過昨日首天賽事後，史卓豐目前得十三分暫時並列第九，以二十五分落後暫列榜首的武豊。然而因每關勝出騎師可獲三十分，因此史卓豐仍有機會憑今日的兩匹座騎Evolution及Spikenard爭取分數。至於今屆以巴西代表身分參賽的莫雷拉，暫以五分敬陪末席，惟在其他同日賽事就贏得五場頭馬。

  隊際賽的形勢方面，日本中央競馬會騎師隊暫以一百四十三分領先，而世界星級隊則暫得八十六分。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd