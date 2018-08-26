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﻿馬場浮世繪——藍天堡馬入選韓國短途錦標

2018-08-26 列印
  韓國賽馬會日前公布，下月九日在首爾馬場舉行的韓國短途錦標的七匹海外入選馬匹名單中，香港馬「藍天堡馬」順利入選，而對手中不乏具名氣馬，包括來自中國玉龍集團擁有而於今年三月舉行的國際一級賽杜拜金莎軒錦標跑第四的「玉龍公子」；以及一六年日本泥地一級賽二月錦標冠軍「爵士藍調」、美國三級賽冠軍Chublicious。至於另外三匹入選馬，分別為英國馬「天資驕人」和「金伯拉」，以及法國馬King Malpic。「藍天堡馬」將在周四凌晨運往韓國首爾。

馬場浮世繪
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