﻿騎師競跑田泰安四度封王

每年馬季開鑼前的暖身節目「開季試閘樂滿Fun」，昨日在沙田馬場舉行，吸引超過一萬二千位會員及其親友，以及公眾人士入場，場面相當熱鬧。與以往一樣，除了六組試閘之外，重頭戲為騎師競跑，結果由過去三屆盟主田泰安和潘明輝組成的隊伍險勝，兩人獲得獎盃一座及分享五千元獎金。



今年騎師競跑跟過去幾年一樣，以接力賽形式進行，由十五位現役騎師及一位見習學員分為八組，第一位組員起步並完成半程後，要將一隻馬公仔當作接力棒交予隊友，然後再鬥快衝過終點。已贏了三屆冠軍，有「馬場保特」之稱的田泰安，今年與上屆也表現甚佳的潘明輝編為一組（左圖上），所以場內人士根本早已認定，冠軍非他們莫屬。



田潘組合眾望所歸



然而，田泰安和潘明輝一組最後雖然都眾望所歸，但取勝姿態不如預期輕鬆，當田泰安從潘明輝接過公仔時，已經落後以快速前領的利敬國甚遠，令他需要出全力追趕之餘，形勢也不甚樂觀，怎料一度看似勝劵在握的利敬國，在終點前竟失足倒地，且手上的公仔亦脫手，田泰安遂把握機會越過對手，連續第四年贏出此賽。可憐利敬國與梁家俊的組合，因未有過終點兼公仔脫手，所以被取消資格。至於見習騎師巫顯東和學員周俊樂獲得亞軍，潘頓和黃皓楠組合（左圖下）則取得季軍。



田泰安日前獲得「巴基之星」的帥權，接着今日又在騎師賽第四度封王，可謂雙喜臨門，他在接受訪問時，自然難掩興奮之情，他說：「當我知道潘明輝成為我的隊友，便覺得勝劵在握，不過最後依然花了不少力氣才擊敗對手，證明我目前狀態甚弗，希望在下周日的開鑼戰也能夠像去年般贏馬開齋，盡快打響頭炮。」



特約記者：文傑