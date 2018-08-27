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﻿馬場浮世繪——日本世界星級騎師賽李慕華封王

2018-08-27 列印
  日本世界星級騎師大賽的次天賽事，昨日下午續在日本札幌競馬場舉行，香港代表史卓豐於是日兩關只憑四歲賽駒Spikenard獲得一席殿軍，最終總得分二十六分名列第九，總冠軍則由李慕華奪得。至於今屆代表巴西爭標的前香港冠軍騎師莫雷拉，昨日則憑Encuentros勝出第三關的賽事，最終排名列第五。

  隊際成績方面，日本中央競馬會騎師隊以二百六十五分的總積分，壓倒獲一百八十八分的世界星級隊而獲冠軍。

馬場浮世繪
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