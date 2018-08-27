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﻿馬場浮世繪——高伯新代潘蘇通購入高價貨

2018-08-27 列印
  大馬主潘蘇通與高伯新今季重新合作，除將上季女皇盃亞軍「大雄圖」轉交他訓練，亦重新委託他引入高質自購馬，日前潘蘇通以重金購入在英國兩戰全勝的三歲馬「海軍情報」(Naval Intelligence)，該駒跟前遮打盃盟主「喜蓮巨星」同父，在當地由卓珍妮訓練，初出只贏普通處女馬賽，惟兩周後跳級跑千六米表列賽亨利施素錦標即爆大冷W。高伯新就表示十分榮幸再與潘蘇通合作，希望可以延續昔日「事事為王」、「大運財」和「大印銀紙」的成功，這匹Naval Intelligence亦能取得佳績。他坦言此駒的購入價絕不便宜，但以良好賽績，高價難免。

馬場浮世繪
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