﻿應家柏︰投注額再升

馬會於○七年倡議「匯合彩池」的構思，及至一三至一四年馬季推出，至今成績有目共賭。上季海外匯合彩池投注額達一百六十五億七千萬港元，比去年大幅增加逾百分之一百五十四點八，故縱使本地注碼出現微跌，亦令整季的總投注額繼續上升。



上季賽事總投額為一千二百四十二億八千萬港元，較上季增加百分之五點八，然而來自本地的注碼為一千零三十七億七千萬元，較前季的一千零七十多億元下跌，跌幅雖不明顯，但事實確是下跌。



縱然如此，馬會行政總裁應家柏卻不認為香港人對賽馬熱情減褪︰「根據我們了解，本地銀行目前普遍擔心牽涉入洗黑錢或其他金融罪案，對開戶和處理現存戶口都十分謹慎，結果不少海外客戶甚至賭馬集團都開不到戶口，甚至被取消帳號。此外，澳洲早前亦通過類似香港的修訂條例法案，禁止澳洲國民在海外設立投注戶口作境外投注，此舉亦令海外客戶不能在港開戶口投注，轉而要透過匯合彩池投注，結果亦成為上季本地投注額下跌，而匯合彩池急升的其中一個重要因素。」



匯合彩池至今只推出五年，其實發展空間仍然甚大，例如大部分跟馬會合作推出匯合彩池的國家，都未能接受過關投注；另外賽馬投注跟英國差不多同樣熾熱的法國，在當地開設相當多投注站的投注機關PMU，將在今季稍後時間接受香港賽事的匯合彩池投注，因此，應家柏對今季賽馬總投注額預測，依然審慎樂觀。



「雖然香港受中美貿易戰等多項因素影響，前景並不明朗，但我認為新季的投注額仍有機會上升，惟大幅上升的機會較微，大約百分之三會較為合理。」應家柏說。



特約記者︰文傑