﻿重點出擊——順其自然 丁廄先鋒

筆者初接觸賽馬運動，始於八十年代中期，當時競爭未及現時激烈，冠軍練馬師之爭，不出大摩及簡炳墀。而簡Sir門下弟子，就有現貴為練馬師的葉楚航，以及今季升任的丁冠豪。拜於簡帥旗下的華將，都不愁出賽機會，丁冠豪任騎師時雖未至頂級人馬，但策騎前領馬掌控步速亦有一手。



今季丁仔開倉擔大旗，初步看來卻未許樂觀，因已轉入丁廄的馬匹，正值盛年而具戰鬥力的寥寥可數，其中「順其自然」屬較為值得憧憬。此駒已出賽四季，但只上陣二十二次，明顯偏少，但近兩季總算都可交出頭馬。可能馬匹曾有毛病，上手練馬師亦未敢過份催谷，但以季尾一役走勢，並非現時評分可阻。當日跑道特色大利前置，純靠留後衝刺的馬匹頗不利，「順其自然」亦成為最大受害者。



另外，該役同場對手亦明顯處於升軌，多駒再出都有表現，「順其自然」末段亦以第二快時間完成，八月份晨操課期積極，應為丁廄的先頭部隊！



安西教練