﻿喜裝寶安心捧場

隨着莫雷拉離港，將於本周日開鑼的一八至一九年度新馬季，圈內外的焦點都放在潘頓和田泰安等幾位上季前列騎師身上，他們會否比上季贏出更多頭馬？ 對此，田泰安坦言，這是一個難得的機會，所以自己較前更積極進取，希望可以得到更佳回報，甚至打破個人一季頭馬數字。至於其開鑼日八匹座騎裏，就以「喜裝寶」和「有理共想」的機會最值得秤先。



特約記者：文傑



前頂班馬「喜旺寶」的全兄弟馬「喜裝寶」，上季挾英國兩歲一級賽賽馬報盟主之名來港服役，可是連跑多仗演出平平，直至最後一場跑田草千六米，採用在英國服役時的前領跑法演出即轉好，只是不敵另一匹高質馬「跳出香港」得第二，周日此駒復出跑田草千四米，田泰安認為已屆爭勝時候，他說：「『喜裝寶』上季尾跑第二的表現，肯定較之前我夥拍牠出賽時進步。上周六我重新過檔策牠試大閘，最後跑得第五走勢亦佳，顯然馬兒已逐漸適應環境，估計陣上演出會愈來愈好。今次此駒復出跑千四米，以其本身的速度及休後跑新鮮感，理應可以勝任，至於臨場會否再採用前領跑法，還是要與練馬師大摩研究後才有最後決定。」



伯廄的 「有理共想」上季曾在二班千二米擊敗「旺蝦王」，周日出戰一班千二米特首盃，田泰安對其機 會分析說：「我之前曾在訪問裏提過，『有理共想』今季可以增程跑千四米，不過初出跑千二米亦可以勝任。雖然今場牠面對的對手，較上季強得多，本身更是蝕磅上陣，但實力最強的『川河尊駒』需要讓二十磅之多，加上估計今季步速偏快，有利其從後追趕，故此『有理共想』在今場將是爭勝分子。」



對於在上季煞科日贏出轉投苗廄後首場頭馬的「哥哥仔」，田泰安表示該駒贏馬一役演出固然良好，但不排除牠受惠於臨場變化場地，如果今次賽事在正常場地舉行，會否跑回同一水準，相信要跑過才有答案，不過自己當然會全力以赴，替其爭取跨季連捷。