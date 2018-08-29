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﻿馬場浮世繪——幸運如意落實征日本

2018-08-29 列印
  雖然目前距離日本中山競馬場舉行的短途馬錦標仍有一個月，但是唯一一匹香港報名馬「幸運如意」，已經落實遠征，並計畫在下月十八日出發，預計到當地檢疫一周後，便可以運到中山競馬場備戰。至於配搭方面，則由「幸運如意」服役以來最合拍的柏寶主轡，即使今年騎者不獲香港賽馬會發牌，但只要他能夠向日本中央競馬會證明，自己是主要賽事地區的持牌騎師，便能夠策騎「幸運如意」上陣，而柏寶根本一直持有澳洲騎師牌照，所以問題不大。

馬場浮世繪
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