﻿馬場浮世繪——尚多湖禁賽仲有價講

經超過兩小時商議，小組決定撤回禁止「尚多湖」報名試閘和出賽，但該駒需要更多時間由動物行為學家繼續訓練，最快可在下月二十二日試閘，如果連續兩次試閘及格，便可報名出賽，但若有一次再不及格，便會再禁止報名試閘和出賽。
馬場浮世繪
香港大學驚爆教授涉殺妻移屍辦公室案。身兼港大校委會委員的教授張祺忠，日前校園張貼尋妻告示，稱太太離開宿舍不知所終；警方翻查「天眼」紀錄，未見其妻離開宿舍，卻看到張抬出木箱，昨晚在張的辦公室找到其妻屍體...
2018-08-29
中國首都航空一周內兩次重大事故。昨日一架由北京飛往澳門航班，疑因降落時遇惡劣天氣致起落架折斷，前輪丟失，左引擎因捲入零件而起火，轉飛深圳安全着陸，五名乘客身體不適送院。 據首都航空和深圳機場微博通報，一架首都航空JD5759客機昨日早上從北京飛往澳門，中午前在澳門機場降落時疑似遭遇「風切變」，機組判斷疑起落架損壞，機長一度啟動應急程序，最後轉飛深圳寶安機場，安全降落。機上一百五十七名旅客和九名機組人員平安撤離，五名旅客輕傷。 有報道指乘客拍攝的短片顯示，飛機明顯前傾，前起落架只剩下金屬液壓桿，前輪不見了。有乘客事後感歎：「驚魂一幕啊，坐飛機，前起落架沒了」、「經歷了生與死」...
2018-08-29
美國總統特朗普上周六突然叫停國務卿蓬佩奧本周的北韓訪問計劃，導火線據報是北韓一封語帶挑釁的來信。《華盛頓郵報》引述兩名不願公開姓名的官員報道，蓬佩奧日前向記者宣佈出訪平壤的計劃後，便收到北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲一封充滿挑釁內容的密函，促使特朗普下令蓬佩奧取消行程。 報道指，消息人士沒有披露那封信件的內容，但「語氣挑釁」的程度，足以令特朗普感到不滿，暫停與北韓接觸。蓬佩奧原本還宣佈任命福特汽車公司副總裁比根擔任他的北韓特使，並打算與他一同出訪。 美國官員拒絕透露這封密函如何送到蓬佩奧手上。不過北韓近來愈來愈多透過被稱為「紐約管道」的駐聯合國使節團聯繫。特...
2018-08-29
大埔白石角新盤開售初期，帶動該區樓市氣氛，睇樓人流增，惟近兩星期睇樓量已下跌。雖然焦點轉移至一手市場，不過同區業主未有因而減價吸客。天賦海灣和逸瓏灣8月仍未錄得成交。 中原地產高級分行經理吳啟...
2018-08-29
本港資金外流加速，港匯繼續低位徘徊於7.85弱方兌換保證價，金管局一連兩日3度入市買港元，昨再於亞洲時段再接下規模達78.5億的港元沽盤，即兩日內共買入145.7億港元，令明日（30日）銀行體系總結餘...
2018-08-29
曼聯領隊摩連奴周一英超主場火併熱刺變陣三四二一出擊，最終仍淨吞三蛋，三輪聯賽兩敗錄得個人執教生涯最差開局。然而，「狂人」堅稱戰術層面沒有輸，強調自己曾三奪聯賽冠軍應得各界尊重，靠昔日輝煌遮醜。 今仗是摩連奴接掌曼聯以來，輸得最慘的主場賽事，而開季三輪英超兩敗不僅是紅魔曼聯自九二至九三球季後首次，亦是「狂人」執教生涯最差。雖則如此，摩帥賽後堅稱：「戰術角度上，我們沒輸。球隊過去一周都十分落力，今仗創造了足夠的機會，如果能在0:2時攻入一球，表現肯定會更好。」 豎起三指求尊重 摩連奴還豎起三隻手指道：「三隻手指除了代表今場比數，還指出我贏過三次英超冠軍，其餘十九位英超主...
2018-08-29
素描是繪畫的入門技巧，往往被視為習作，鮮以「藝術」姿態見於展覽，非牟利民間博物館「一新美術館」，卻以素描為主題舉辦展覽《一線之間：香港新素描》，呈現五十六幅風格多樣化的作品，令人耳目一新。 展...
2018-08-29
46歲美魔女洪欣，09年嫁畀細佢十年嘅國產嫩夫張丹峰，喺14年以42歲高齡為夫誕下萌爆女兒晞彤，加埋大仔浩鋒，一家四口好幸福。惜月前驚傳其36歲老公疑背妻「偷嗒」女經理人畢瀅，恩愛夫婦關係掀暗湧。日前...
2018-08-29
黃牛黨橫行，炒貴門票，歌迷谷氣！劉德華演唱會未公開售票，各售票處大排長龍，更發生排隊黨疑似內訌斬人事件，連劉德華也忍無可忍，宣佈停止各售票處售票，改為上網或電話購買，防止亂局再生。但要徹底擊退黃牛黨，還票於民，必須改革售票安排。 睇騷、聽音樂會，調劑生活又減壓，是民生大事。奈何熱門節目，黃牛黨空群而出，炒高票價，市民難以負擔，條氣谷到爆。去年日本音樂家久石讓來港舉行音樂會，黃牛飛炒至一萬八千元，主辦機構順應民意，加場推實名制售票，黃牛黨即時扯白旗。黃子華棟篤笑一票難求，門票被炒高，惹怒黃子華，他在網上發短片，呼籲粉絲、觀眾，不買黃牛飛。 其實劉德華今次已減少贊助商，務求更多...
2018-08-29
隨着莫雷拉離港，將於本周日開鑼的一八至一九年度新馬季，圈內外的焦點都放在潘頓和田泰安等幾位上季前列騎師身上，他們會否比上季贏出更多頭馬？ 對此，田泰安坦言，這是一個難得的機會，所以自己較前更積極進取，...
2018-08-29