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﻿馬場浮世繪——尚多湖禁賽仲有價講

2018-08-29 列印
  澳洲新南威爾斯省競賽小組前日剛宣布，禁止最近八次試閘有七次立地成佛的「尚多湖」報名參加比賽或試閘，可是昨日小組接受該駒幾位馬主申辯，例如他們質疑小組對該駒試閘不滿意的定義，又強調該駒的試閘表現，馬迷都可以知道並在投注時作出決定，不會被誤導。此外他們又找來一位沒有公開身分，只稱為Q先生的馬匹行為學家作辯，證明「尚多湖」上周六試閘已有進步。

  經超過兩小時商議，小組決定撤回禁止「尚多湖」報名試閘和出賽，但該駒需要更多時間由動物行為學家繼續訓練，最快可在下月二十二日試閘，如果連續兩次試閘及格，便可報名出賽，但若有一次再不及格，便會再禁止報名試閘和出賽。

馬場浮世繪
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